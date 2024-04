Rissa a sassate . Ferito un buttafuori

Sassaiola all’uscita della discoteca a Osnago. L’altra notte alcuni giovani di due diverse compagnie si sono presi a sassate nel parcheggio dello Tsunami club di Osnago. Forse complice qualche bicchiere di troppo, oppure il buio, le sassate non sono andate a segno, almeno non contro i contendenti dei due gruppi rivali, sebbene siano stati colpiti e distrutti i finestrini di un paio delle loro auto. L’unico ad andarci fisicamente di mezzo è stato un buttafuori di trent’anni che ha provato a dividerli e a bloccarli ma è stato colpito ad una mano. Fortunatamente se l’è cavata con una contusione. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. Settimana scorsa un 20enne di Bellusco è stato massacrato di botte con una bottigliata in faccia all’uscita della discoteca di Osnago. D.D.S.