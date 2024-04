Riqualificazione illuminazione pubblica: Acinque Tecnologie e A2a per un Meratese più efficiente

Più luce, meno inquinamento atmosferico e luminoso. I tecnici di Acinque Tecnologie e di A2a Illuminazione Pubblica si sono aggiudicati il Piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in dodici paesi del Meratese: Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè e Verderio, dove vivono oltre 40mila persone e molte di più lavorano e passano quotidianamente. Grazie alla sostituzione di 8mila punti luce con apparecchi led e di 322 quadri elettrici, verranno prodotte e immesse in atmosfera 700 tonnellate di anidride carbonica in meno all’anno, per un risparmio energetico del 75%. Il piano da quattro milioni e mezzo prevede anche la posa di 61 chilometri di nuovi cavi elettrici, il rimpiazzo di 352 pali obsoleti e l’installazione di 13 colonnine di ricarica per auto elettriche e di 12 telecamere di sicurezza. Il nuovo impianto illuminerà meglio le strade, ma meno il cielo.

"La parola chiave del progetto – sottolineano Giovanni Chighine e Iacopo Picate, rispettivamente amministratore delegato e responsabile Illuminazione Pubblica di Acinque Tecnologie – è efficientamento, e rendere più efficienti gli impianti luminosi significa rendere ancora più sicuro e vivibile il territorio". Sulla riqualificazione infrastrutturale della rete, s’innestano inoltre le molteplici applicazioni per rendere “smart city“ i paesi del Meratese. "Ottimizzando l’illuminazione pubblica – spiegano sempre i due manager – si crea l’opportunità di rendere le città più intelligenti grazie all’installazione di telecamere, reti LoraWAN, colonnine di ricarica per auto elettriche".

D.D.S.