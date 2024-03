Riflessioni sul destino femminile. Maraini all’Auditorium Primo Levi

Dacia Maraini a Brescia per presentare “In nome di Ipazia. Riflessioni sul destino femminile“. La scrittrice sarà lunedì alle 18 all’Auditorium Primo Levi, per l’iniziativa proposta dal Centro antiviolenza Casa delle donne CaD di Brescia in collaborazione con Demea eventi culturali e il patrocinio del Comune. L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi sulla figura della donna, a pochi giorni dalla Giornata internazionale a lei dedicata. Presenterà l’incontro Viviana Cassini, presidente della Casa delle donne di Brescia. Dialogherà con l’autrice Catia Pasquali, coordinatrice del Centro antiviolenza Chiare Acque di Salò; presente, per il Comune, l’assessora alle Pari opportunità Anna Frattini. "Il pensiero e il movimento femminista – commenta Frattini - hanno portato a importanti acquisizioni legislative e cambiato i valori di riferimento. Ma agire su una radicata mentalità patriarcale richiede ben più tempo di alcuni significativi mutamenti sul piano formale".