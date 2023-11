Rifiuti, controlli agli impianti. Problemi in cinquanta casi

Sono 2491 gli impianti che trattano rifiuti in Lombardia, anche se a vario titolo e con diverse autorizzazioni che differiscono per tipologia e pericolosità. In base ai dati del Sistema nazionale di protezione ambientale nel triennio 2019-2022 l’attività ispettiva ha evidenziato prevalenza di impianti risultati conformi (53) e di impianti con solo non conformità per le quali è prevista la sanzione penale (52). Il numero di impianti presso i quali sono state riscontrate non conformità sia di tipo amministrativo sia penale è stato pari a 39, mentre sono 15 gli impianti presso i quali sono state riscontrate solo non conformità di tipo amministrativo. In base alle relazioni dei tecnici si rileva una prevalenza di non conformità di tipo amministrativo legate alla non corretta gestione o compilazione del registro di carico e scarico, mentre per quanto attiene alle non conformità per le quali è prevista la sanzione penale le violazioni più ricorrenti sono la mancanza o l’errata cartellonistica ed il non rispetto della planimetria autorizzata. All’esito delle attività ispettive svolte da Arpa Lombardia, è stata applicata la procedura di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale. In particolare, la procedura di estinzione del reato è stata applicata in 41 casi presso impianti in procedura semplificata, in 12 casi presso impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, in 6 casi presso gli impianti di trattamento dei RAEE (che si occupano dello smaltimento di materiali elettrici ed elettronici), in 6 casi in impianti di trattamento della frazione organica e in un caso in un impianto per il recupero. Le procedure di estinzione del reato sono state attivate dall’agenzia per il 72% degli impianti con violazioni penali rilevate. Per quanto riguarda la loro concentrazione geografica a Bergamo ci sono 324 impianti di gestione rifiuti, 533 a Brescia, 158 a Como, 103 a Cremona, 92 a Lecco, 66 a Lodi, 127 a Mantova, 519 a Milano, 190 a Monza, 151 a Pavia, 55 a Sondrio e 173 a Varese. Per quanto riguarda i controlli effettuati negli impianti delle singole province da luglio 2019 a giugno 2022 sono state compiute 15 ispezioni a Bergamo, 20 a Brescia, 10 a Como, 11 a Cremona, 14 a Lecco, 14 a Lodi, 12 a Mantova, 18 a Milano, 8 a Monza, 11 a Pavia, 9 a Sondrio e 17 a Varese.

Roberto Canali