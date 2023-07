Riaprono le porte al Villaggio Morelli e al Museo dei Sanatori di Sondalo

Il Villaggio Morelli di Sondalo e il Museo dei Sanatori riaprono le porte ai visitatori per la 13ª stagione culturale promossa dall’Associazione Terraceleste, in collaborazione con il Comune di Sondalo, l’Asst Valtellina e Alto Lario e l’Apt Sondalo e col patrocinio del FAI Delegazione di Sondrio e Parco Nazionale dello Stelvio. Il Museo dei Sanatori di Sondalo fino al 26 agosto sarà aperto tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 18. Ospita la Stele di Migiondo, l’importante reperto dell’Età del Rame costituisce uno dei più significativi reperti di archeologia preistorica della Lombardia. Il ricco calendario di iniziative prevede la replica il 5 agosto dell’escursione paesaggistica "Sondalo attorno al Morelli", trekking ad anello alle architetture, al contesto storico di Sondalo e dei sanatori. Un altro importante evento il 28 luglio con la doppia performance teatrale "Dirupata Poesia" ispirata alla vita e all’opera della poetessa Merini. Il calendario conferma le visite guidate, partecipate, al Villaggio Morelli e al ex sanatorio liberty di Pineta di Sortenna, dal 13 luglio fino al 26 agosto.