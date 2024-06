La promessa di Bruseghini per Caspoggio: “Riaprirà la seggiovia fino a Sant’Antonio”

Caspoggio (Sondrio) – Danilo Bruseghini crede in un futuro roseo per Caspoggio. È pronto a una nuova sfida, (sempre contro Arif Negrini) l’attuale primo cittadino del Comune malenco che, con gli altri 10 candidati della lista "Caspoggio, c’è qualcosa in cui credere", si ripresenta.

"Puntiamo sulla continuità – ha detto Bruseghini -, lavoreremo sempre in maniera chiara e trasparente, come abbiamo del resto fatto anche negli ultimi 5 anni, per il bene e lo sviluppo di Caspoggio e dei suoi abitanti". "Uno dei nostri mantra è quello di credere in quello che si fa per rinnovare, perché non è più possibile pensare alla Caspoggio degli anni ’70 e ’80. Bisogna essere concreti e non fare sogni, come fa qualcuno". A livello di opere pubbliche "proporremo la sistemazione delle vie interne, il rifacimento del muro di sostegno nel parcheggio del centro sportivo".

A livello sociale "le problematiche e i bisogni della nostra gente saranno affrontati attivamente come fatto in questi anni". Sport, natura e turismo sono al centro del progetto. "Continueremo a puntare su camp e ritiri di squadre di volley e basket (Caspoggio è stato tra i primi a credere al progetto turistico sportivo Valtellina Summer League), crediamo che sia un’ottima via per implementare i numeri del turismo". Tante le proposte. "Tutte sostenibili. La seggiovia fino a S.Antonio riaprirà, era da 10 anni che tutti aspettavano la notizia. Abbiamo intenzione di implementare la sentieristica e di effettuare lavori al centro sportivo: un campo da tennis nuovo di prossima realizzazione e, possibilmente, rifare il parquet palestra".