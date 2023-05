Reti e Caritas insieme contro la povertà

È stata lanciata ieri al Campus Reti da Reti Spa a Busto Arsizio l’iniziativa Rise Against Hunger Experience, in collaborazione con Rise Against Hunger, organizzazione no profit impegnata nella lotta contro la fame. Obiettivo del progetto bustese aiutare le famiglie di Busto Arsizio che hanno subìto gli effetti della pandemia e che presentano fragilità a livello economico. Coinvolti su base volontaria i dipendenti di Reti che nel pomeriggio hanno confezionato 200 kit ad uso domestico contenenti beni alimentari. Ogni kit è pensato per garantire una percentuale del fabbisogno alimentare di una persona per un periodo di due settimane. Reti, inoltre, collaborerà con la Caritas.