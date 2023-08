Recuperata torrentista ferita a una gamba e fungiatt caduto in quota

Domenica di superlavoro per gli uomini del Soccorso alpino della provincia di Sondrio. Intorno alle 16 i tecnici della stazione di Chiavenna del Soccorso alpino sono stati chiamati a salire in quota nel torrente Mengasca, nel comune di Samolaco, per soccorrere una ragazza infortunatasi facendo canyoning. La giovane ha riportato un trauma a una gamba e non riusciva a ritornare a valle. "La conformazione del Mengasca permette l’intervento dell’elicottero solo in punti specifici – dicono dal Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia del CNSAS – Quindi è stato necessario intervenire via terra con le squadre per potere “condizionare“ e trasportare l’infortunata in una zona dove si poteva utilizzare il verricello". Oltre all’elisoccorso di Sondrio di Areu, sono intervenuti i tecnici del Cnsas Delegazione Valtellina-Valchiavenna, il Sagf e i vigili del fuoco.

Poche ore prima la stazione di Morbegno del Soccorso alpino ha soccorso un 36enne caduto in quota e ferito al torace mentre cercava funghi con un familiare.

F.D.E.