Rassegna teatrale valorizza con 15 eventi i luoghi dell’Adda

I luoghi dell’Adda diventa maggiorenne. La rassegna teatrale degli artisti di Teatro Invito in programma dal 2 al 7 giugno compie 18 anni. Gli spettacoli si svolgono nei luoghi dell’Adda. In calendario 15 spettacoli. Il primo è il 2 giugno a Olginate: “L’eredità dei giusti“. Tranne le serate con aperitivo, gli eventi sono a ingresso gratuito. Sono previsti sempre luoghi al coperto o date di recupero in caso di pioggia. La rassegna è promossa dal Comune di Robbiate, ente capofila, con Airuno, Canonica d’Adda, Calco, Calolziocorte, Capriate, Imbersago, Lecco, Paderno, Olginate, Fara e Verderio col sostegno economico del Parco Adda Nord. D.D.S.