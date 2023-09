Rapinatore armato di coltello Preso dopo il colpo nel negozio

Ha fruttato 1.200 euro (denaro recuperato e restituito) la rapina messa a segno al punto vendita Dm di Stezzano. L’autore, un marocchino, è stato arrestato subito dopo da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Ora si trova in carcere in attesa della decisione del gip. Erano da poco passate le 12,30 quando il maghrebino, che indossava un paio di jeans, una giacca scura e un cappellino con sciarpa calata sul viso, ha fatto irruzione nel negozio che vende prodotti per la cosmesi e ha iniziato a minacciare le cassiere con un coltello. Le commesse, spaventate, non hanno potuto far altro che aprire le casse e consegnare il denaro al rapinatore, che si è poi dato alla fuga. L’uomo, da quanto è stato ricostruito, avrebbe agito da solo. Scattato l’allarme, in viale Industria sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e fermato il sospetto. Il bottino è stato recuperato e il malvivente è stato portato in carcere.

La vicenda ha avuto anche un risvolto politico. "Serve un assessore che si occupi solo della Sicurezza nella nostra città – attacca Luca Montanelli, consigliere comunale e segretario Lega Stezzano – Le forze dell’ordine fanno un lavoro straordinario e a loro va il ringraziamento mio e della Lega. Credo però che chi si occupa di amministrare il Comune debba fare delle scelte. La sicurezza è la prima cosa che i cittadini chiedono a un’Amministrazione".