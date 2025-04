Racconti di montagna da applausi

VALDIDENTRO (Sondrio)Massimiliano Ossini e Lino Zani incantano la Valdidentro. Una sala gremita ed entusiasta non ha risparmiato applausi ed apprezzamenti sinceri ai due protagonisti della serata, organizzata da Pro loco Valdidentro in collaborazione con il Cai Sezione Valtellinese e il Cai Valdidentro e andata in scena al Polifunzionale Rasin. Massimiliano Ossini e Lino Zani, stimati conduttori televisivi e alpinisti, hanno coinvolto i numerosi presenti coi loro suggestivi racconti di montagna, di amicizia e di vita. Accompagnato da emozionanti contenuti video, Massimiliano Ossini ha presentato il suo nuovo libro "K2. Un passo dalla vetta. Un passo dalla vita", edito da Rai Libri, narrando un’appassionante storia di sfide, coraggio e rinascita, attraverso uno sguardo profondo costellato anche da divertenti e curiosi aneddoti sulla quotidianità in alta quota.

"Grazie alla sua personalità autentica e incisiva e al linguaggio chiaro ed essenziale ha saputo creare con il pubblico un contatto sinceramente intimo e diretto, veicolando anche messaggi a lui profondamente cari – i commenti entusiasti dalla Valdidentro –, primo tra tutti l’importanza di educare i giovani mostrando loro la straordinaria bellezza del contatto con la natura e con la montagna, fondamentale per tornare a riconnettersi con sé stessi. Un appuntamento, dunque, che ha regalato un reciproco momento di condivisione e grande soddisfazione tanto ai partecipanti quanto agli ospiti, entusiasti di ripercorrere importanti frammenti di storia spesso sconosciuti alle nuove generazioni, attraverso esperienze intense e concrete".

Fulvio D’Eri