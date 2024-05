Raccomandato?. Aver ottenuto un bel taroeuz

Magni

altra mattina al "canton di ball", l’angolo della piazza dove amano radunarsi gli anziani, "el sciur Paulin", ha chiesto cortesemente all’amico Cesarino, di fargli il piacere di scambiare "quattro chiacchiere" con lui, ma separatamente. L’amico ha accettato e i due si sono appartati nel più vicino bar. Sollevando però una forte dose di curiosità nel resto della congrega: "Ma sel g’ha el Paulin de inscì impurtant da vuourè parlà in segreto cun el Cesarin?". Ed è stato così che si sono sprecate le illazioni più maliziose e di straripante curiosità". Dentro il bar, seduti in un tavolino separato, si è rilevata del tutto innocente la richiesta dal Paulin all’amico. Al comunque ancora un po’ sconcertato amico Paolino ha detto: "Cesarin gù bisogn che te devet damm un nel taroeuz". Ha quindi spiegato che sapeva dell’amicizia del Cesarino con il signor Aristide, che tutti conoscono come un grande esperto di ortaggi, coltivatore di una "gran belà urtaia", ovvero un orto ricco e rigoglioso di stupende verdure. Sapeva, "el Paulin", pure lui appassionato coltivatore di un orto che però non reggeva nemmeno lontanamente il confronto con quello del signor Aristide. Quindi "el Paulin" chiedeva all’amico Cesarino di farsi ambasciatore e chiedere all’amico grande esperto botanico, il favore di concedergli, anche a pagamento, le sue preziose sementi da piantare nei suo piccolo orto, semi che sicuramente avrebbero dato zucchine, pomidoro, peperoni, fagioli, cetrioli, carote di eccezionale qualità e altrettanta bontà, come molti raccontavano degli ortaggi coltivati dall’Aristide. Per dire tutto questo "el Paulin" ha sintetizzato in "damm un tarouzz", ovvero una spinta, insomma una bella raccomandazione. Il termine viene dal verbo "truzzà" dal latino "trudere": spingere. La risposta del Cesarino è stata: "Ma tütt lì? Gh’era bisogn de tütt quel manesc che te fa per una raccumandaziun?". Quando hanno saputo gli amici del "canton" hanno detto pure loro "Ma tütt lì?"

