Quentin sale in cattedra Lezione di cinema per pochi

Una serata Pulp, ma solo per i fortunati possessori dei biglietti che ieri sera al Teatro Grande si sono potuti godere un funambolico Quentin Tarantino che come sempre ha dispensato una lezione di cinema, ma anche tanta ironia e alcuni aneddoti di cui sono ricche le pagine del suo "Cinema Speculation", con il quale sta girando il mondo nell’inedita veste di scrittore. In camicia nera arrotolata al gomito, stile le Iene, Quentin Tarantino non si è praticamente concesso ai suoi fan che fin dalla mattinata lo attendevano di fronte all’ingresso del teatro in corso Zanardelli.

Chi sperava in una passerella e in qualche autografo è rimasto deluso, il regista di "C’era una volta a Hollywood" è arrivato alle 19.30 scegliendo l’entrata posteriore da via Paganora. Ai fan delusi non è rimasto che consolarsi al Cinema Sociale di via Cavallotti per assistere al Tarantino Day, una proiezione tutta d’un fiato e in lingua originale di Plp Fiction e Bastardi Senza Gloria. Per tutti gli altri l’appuntamento è questo pomeriggio a Milano, alla Mondadori di piazza Duomo per l’evento speciale della Milanesiana, anche in questo caso i biglietti sono già esauriti ma si spera nel red carpet alle 17.30.