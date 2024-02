“Quadrotto e la Luna“. Una spettacolo dedicato ai bambini

Domenica 11 febbraio alle 16.00, appuntamento in Sala Bianca del Teatro Sociale. Continua la Stagione Famiglie. La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus mette in scena "Quadrotto, Tondino e la Luna", uno spettacolo pensato per bambini a partire dai 3 anni, che tratta il tema della diversità. Lo spettacolo è il racconto di un’amicizia costruita passo dopo passo, nel confronto fra forme acute e tonde, la storia delicata di un quadrato bambino di nome Quadrotto, venuto al mondo per curiosità.