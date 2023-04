"Puntiamo su una mobilità green, ciclabili e limiti di velocità in città"

La lista Sondrio 2020 sostiene Simone Del Curto. L’anima green o, meglio, più green della coalizione di sinistra, quella che supporta Del Curto nella corsa alla poltrona di primo cittadino, è sicuramente quella di Sondrio 2020, guidata da Giovanni Camanni. Una lista che, cinque anni fa, aveva sostenuto la candidatura del compianto Nicola Giugni e che ha ritrovato una grossa spinta e la voglia di partecipare alla costruzione del futuro del capoluogo di provincia con la discesa in campo del medico e volontario. La lista è composta da 23 persone (8 donne e 15 uomini), tra esponenti storici, presenti cioè anche nella scorsa tornata elettorale, e interessanti new entry.

Spicca l’assenza di Marina Cotelli, attuale capogruppo in Comune, che ha scelto di non ricandidarsi. "Sicuramente la disponibilità a mettersi in gioco di Del Curto ci ha ridato entusiasmo – ha detto Camanni in sede di presentazione -. La nostra volontà è quella che Sondrio diventi veramente una città a misura di cittadino: puntiamo su una mobilità sempre più green, con zone 30 kmh in città e sicurezza sulle ciclabili. Crediamo nella creazione di spazi esterni che favoriscano la mobilità "dolce" verso il centro cittadino. Vogliamo ragionare anche su temi quali l’istruzione, con un ruolo da protagonista da parte del Comune". Di seguito la lista dei candidati di Sondrio 2020: Giovanni Camanni, Michele Bartolini, Luca Bonetti, Gloria Bonomi, Giovanni Busetto, Loris Cantoni, Paolo Declich, Elena Del Curto, Enzo Falso, Riccardo Finotti, Federico Foppoli, Chiara Giugni, Alberto Giustolisi, Jihar Khalil, Giulia Leitner Portolesi, Martha Dora Nina, Valentina Merizzi, Stefano Morcelli, Enrico Moroni, Luca Pattarini, Lorenza Scherini, Filippo Scopelliti e Sofia Nezhanet Stazzonelli. F.D’E.