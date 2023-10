Punti nascita. Garantiti i parti senza dolore

A Sondalo e a Sondrio garantiti i parti "senza dolore". Nei Punti nascita le donne possono scegliere di partorire senza dolore: l’Asst garantisce a chi ne fa richiesta la partoanalgesia. Per informare le future mamme, già in gravidanza, organizzati incontri: medici anestesisti, ostetriche e infermiere illustrano la pratica dell’epidurale. È Bruno Oria, medico anestesista e rianimatore, a presentare il servizio. "Vorrei innanzitutto chiarire che l’epidurale non è un’anestesia. L’obiettivo della partoanalgesia non è quello di eliminare il dolore durante il travaglio e nel parto bensì di renderlo sopportabile. La donna continuerà a sentire le contrazioni e sarà vigile in tutte le fasi, ma lo stimolo sarà tollerabile. La scelta è personale e dipende da molti fattori, a cominciare dalla soglia del dolore. Il consiglio è di assumere tutte le informazioni necessarie e di prendersi del tempo per arrivare al ricovero con le idee chiare". Per info sul corso ci si può rivolgere ai Consultori familiari di Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Dongo e ai Punti nascita degli Ospedali di Sondrio (0342 521220) e di Sondalo (0342 808363). F.D’E.