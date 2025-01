Provveditorato. Imerio Chiappa reggente in valle

Un uomo di scuola che crede nella scuola e nelle sue potenzialità. Dopo il passaggio di consegne con l’uscente Vincenzo Cubelli avvenuto poco prima di Natale, Imerio Chiappa (nella foto), già titolare dall’8 luglio scorso all’Ust di Cremona, è il nuovo dirigente reggente dell’Ufficio scolastico provinciale di Sondrio. "Con grande entusiasmo, con forte senso di responsabilità e con orgoglio ho accettato l’incarico e ho assunto servizio – ha scritto ieri il neo provveditore in una nota di saluto rivolta ai rappresentanti di enti e associazioni della provincia –. Auspico che in questa mia nuova sfida, difficile ma possibile, ci sia la collaborazione di tutti Voi, che siete parte attiva e attori di questo magnifico territorio montano. Insieme opereremo al fine di costruire una scuola aperta, capace di valorizzare le potenzialità di ognuno, di sviluppare competenze, di riconoscere eccellenze consentendo a ciascuno di dare il proprio personale contributo alla società e al mondo di oggi e di domani". Il saluto si conclude con una nota che denota la voglia di fare bene.

"Sono certo e confido – scrive il dirigente – che insieme potremo dar vita a una comunità che senta la scuola come fulcro e motore del suo essere". Nato nel 1964, Imerio Chiappa è laureato in scienze geologiche e ha rivestito dal 2005 diversi ruoli da dirigente, sia in qualità di titolare che di reggente. Molto apprezzato da docenti e alunni che lo hanno incontrato nel corso della sua lunga carriera, Chiappa vive a Bergamo dove ha lavorato a lungo, da ultimo come preside dell’Istituto tecnico industriale Paleocapa per 10 anni fino alla nomina del luglio scorso all’Ust di Cremona.

S.B.