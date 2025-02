Prove di scialpinismo. Stelvio e Ski Stadium per il test olimpico

A Bormio ci saranno le prove generali delle gare olimpiche di scialpinismo. A meno di un anno da Milano Cortina 2026, sulla leggendaria pista Stelvio, che ospiterà anche le prove olimpiche di sci alpino maschile, a Bormio lo Ski alp si prepara a dare un antipasto dello spettacolo a cinque cerchi: la Coppa del Mondo Ismf arriva infatti nel weekend con due intense giornate di gare, valide come test event in vista dello storico esordio olimpico della disciplina. Il fulcro della manifestazione sarà la Stelvio e lo Ski Stadium. "I lavori procedono spediti – dice l’assessore allo Sport di Bormio, Samanta Antonioli – siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma. Sulla Stelvio sono già stati completati i lavori di rebounding (è stato rifatto l’impianto di illuminazione nella parte bassa della pista bormina ndr) e quelli per la messa in sicurezza della pista. Proseguono infine gli altri cantieri, anche i lavori al Pentagono stanno procedendo di gran lena". La festa dedicata allo scialpinismo a Bormio prenderà il via con la cerimonia di apertura venerdì in Piazza del Kuerc. Sabato sulla pista Stelvio si disputeranno le gare sprint maschile e femminile mentre domenica sarà la volta della staffetta mista. F.D’E.