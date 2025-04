Proposta artistica transfrontaliera a Palazzo Vertemate Franchi

Una proposta artistica transfrontaliera quella che dal prossimo fine settimana andrà ad impreziosire Palazzo Vertemate Franchi. Si tratta dalla mostra che unisce le opere di Paolo De Stefani a quelle di Ferruccio Gini, dal titolo Tra cielo e terra Miracol mostrare, organizzata nell’ambito di ARTipasto, la rassegna della Bregaglia Svizzera, promossa da Bregaglia Engadin Turismo, con Comune di Chiavenna e Consorzio Turistico Valchiavenna. I due artisti incontreranno il pubblico in occasione dell’inaugurazione della mostra, venerdì alle 17.30. Allestita nei rustici e nella casa dell’ex custode, si potrà visitare fino al 18 maggio con ingresso gratuito. Prima del weekend artistico che unirà la Val Bregaglia svizzera a quella italiana, il Palazzo si aprirà ai bambini per riproporre una fortunata iniziativa che anticipa di una settimana la Pasqua. Domani tutti i bambini che si presenteranno tra le 14 e le 17 riceveranno una storia del giardino con parole mancanti da completare: chi riuscirà a farlo avrà in premio un uovo con sorprese.