Pronto soccorso aperto 24 ore: "Una vittoria"

Il Pronto Soccorso di Livigno è aperto H24. Una bella vittoria per il sindaco Remo Galli (foto) e, in generale, per tutta l’amministrazione comunale livignasca, con in testa l’assessore alla Sanità, Michela Iori, che tempo fa, nemmeno troppo, aveva chiesto a gran voce, alle autorità competenti politiche e sanitarie, l’apertura giorno e notte del Punto di pronto soccorso, prima aperto solo in orari diurni. Un lavoro d’equipe, tra Comune di Livigno, Regione Lombardia e il manager dell’ospedale di Sondalo. Una bellissima notizia per i residenti, oltre che per i turisti, che potranno avere una prima e qualificata assistenza, nel caso di emergenza, anche nelle ore notturne. "Il Pronto Soccorso di Livigno apre H24, per merito di un grande gioco di squadra effettuato da Regione, con in testa l’assessore Massimo Sertori – dice il sindaco Remo Galli – e Mario Melazzini, manager del Morelli. Ringrazio tutta l’amministrazione da me guidata, in particolare l’assessore alla Sanità, Michela Iori. Dobbiamo continuare a lavorare in campo sanitario per migliorare le cose, ma questa vittoria la dedico a tutti gli abitanti di Livigno e Trepalle". Anche Melazzini ha espresso la soddisfazione: "Sono estremamente contento. C’è stato un grande gioco di squadra, l’impulso è partito dall’amministrazione comunale che ha fortemente voluto l’apertura anche in orari notturni della struttura. E, a mio modesto parere, il contesto particolare in cui si trova Livigno necessitava di questo passo avanti. Questo è l’avvio di un percorso che si dovrà concretizzare nella maniera più efficace possibile. Ad oggi è efficace e efficiente, grazie anche a chi nella quotidianità lavora presso il Punto di pronto intervento ma anche all’amministrazione eall’assessore alla Salute". F.D.