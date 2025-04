Pronti 12mila euro destinati agli alunni più bravi

Il Comune di Sondalo premia i suoi studenti più bravi e meritevoli. Nei giorni scorsi nel paese dell’Alta Valle si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio nella quale sono stati premiati 30 studenti. Ben 11.800 euro le risorse erogate dal Comune. Alla cerimonia hanno partecipato la sondalina d’adozione Deborah Besseghini, storica e ricercatrice universitaria, vincitrice della rinomata borsa di ricerca europea "Marie Curie", e Lorenzo Brollo, psicologo e responsabile dell’équipe del progetto "Ragazzi on the Road". Ad aprire la serata e a premiare i ragazzi è stata la prima cittadina di Sondalo Ilaria Peraldini. "È un grande piacere essere qui con voi, in questa cerimonia che celebra l’impegno nello studio. Questo evento rappresenta un momento di grande orgoglio per tutta la comunità di Sondalo, e sono profondamente onorata di avere l’opportunità di premiarvi e di esprimervi i miei più sinceri complimenti per l’impegno che avete dimostrato. Un particolare riconoscimento va anche ai vostri genitori e familiari, che con il loro sostegno hanno contribuito al vostro successo. Vi auguro un futuro di soddisfazioni e successi, che sicuramente meritate". Presenti anche l’assessore all’Istruzione Luca Della Valle coi "colleghi" Paolo Menini e Beatrice Arighi. Sedici gli studenti e i diplomati della secondaria ad essere premiati: Gentian Bontempi, Costanza Simonini, Manal Abbud, Sara Muscetti, Ania Sozzoni, Dorina Giuliana Gutu, Francesca Garavatti, Marta Dal Pozzo, Sara Togni, Anna Cossi, Silvia Foianini, Francesca Peraldini, Cristina Montagni, Dalida Capitani, Nicla Capitani e Daniel Ricetti. Nove gli studenti universitari premiati: Martina Ielitro, Marta Valmadre, Agnese Lorenzetto, Anna Giacomelli, Filippo Simonini, Pietro Valmadre, Claudia Cecini, Alessia Giordano e Sara Armellini e cinque i laureati: Giulia Giacomelli, Francesca Cristani, Lorenzo Scarì, Caterina Prevostini e Camilla Ricetti. F.D’E.