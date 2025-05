Profitti record nel primo trimestre. Molla nominato presidente

Con un utile netto di 173,3 milioni, la Popolare di Sondrio festeggia il miglior trimestre nella storia della banca (+19,3%). Il consiglio di amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo e ha provveduto a nominare Pierluigi Molla nella carica di presidente, fino alla scadenza del suo mandato nel 2026. Nella seduta di ieri è stata aggiornata la composizione del Comitato esecutivo di cui ora fanno parte Lino Enrico Stoppani (vicepresidente), il direttore generale della banca Mario Alberto Pedranzini (consigliere delegato) e Loretta Credaro (consigliere).

"Il primo trimestre 2025 chiude con risultati eccellenti – ha dichiarato Pedranzini (nella foto) –. Ciò premia la nostra strategia focalizzata sull’attività bancaria caratteristica, interpretando al meglio le esigenze della nostra clientela in un contesto complesso e in continua evoluzione e supportando i necessari adeguamenti al modello operativo tramite investimenti in innovazione e sulle persone. L’obiettivo è ampliare le quote di mercato, diversificare le fonti di ricavo, rafforzare il nostro modello di business e renderlo ancor più profittevole e resiliente".