Processo Molinari, se ne riparla a fine mese. Fissate quattro udienze fino a marzo

Andrà per le lunghe com’era prevedibile il cosiddetto processo Molinari dal cognome dell’ex provveditore di Sondrio. L’indagine che prese avvio da alcuni esposti che ne denunciavano le condotte a dir poco disinvolte portò a ben 38 imputati, tra cui 5 dirigenti scolastici di altrettanti istituti della provincia e 108 parti offese. Ieri la quarta udienza preliminare "interlocutoria", ma sono già state definite le date delle prossime quattro: 31 gennaio, 20 febbraio per la richiesta dei riti alternativi, 7 e 21 marzo. Il procedimento si aprì lo scorso 13 giugno con un rinvio al 10 luglio per una serie di vizi di notifica degli atti, ma niente da fare neppure allora a causa dello sciopero nazionale delle Camere Penali. A settembre la terza udienza, nella quale fu rigettata la richiesta di costituzione di parte civile del Ministero dell’istruzione e del merito nei confronti di tutti gli imputati. Ieri invece "smistamento" delle numerosissime eccezioni preliminari.