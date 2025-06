Primo soccorso. Le gare regionali dei volontari Cri

Fare il meglio possibile nel minor tempo possibile, la sfida è ardita. A cimentarsi saranno sabato 14 undici squadre composte da 400 volontari provenienti da tutta Lombardia a Chiavenna che, per un giorno, si tingerà del rosso della Croce rossa per la 30ª edizione delle Gare regionali di Primo soccorso organizzate dal Comitato regionale Cri Lombardia. "Abbiamo accolto con molto interesse la richiesta di ospitare le gare da parte di Enrico Muttoni, presidente del comitato della Croce rossa di Morbegno – dice il consigliere comunale Daniele Ciapponi –. Tra l’altro l’evento mi tocca personalmente, perché per un lungo periodo sono stato un volontario. Sono certo che le gare di Primo soccorso saranno un momento di aggregazione unico tra territorio, popolazione e Cri".

"È importante che la cittadinanza di Chiavenna senta la presenza e la vicinanza della Croce rossa e sono fiero di essere stato il promotore nel nominare Chiavenna come teatro delle gare – ha detto Muttoni –. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver accettato in tempi brevi la proposta. Questa stupenda collaborazione tra enti è nata da una semplice telefonata". A qualcuno magari potrà sfuggire il senso della “gara“, al di là del fattore tempo che fa la differenza nel salvare una vita. "Per i nostri volontari queste gare sono un momento formativo e aggregativo che li incentiva a dare una risposta sempre più professionale qualora si trovino impegnati negli scenari di emergenza" ha tenuto a sottolineare Maurizio Bonomi, presidente del Comitato regionale Cri.

Sara Baldini