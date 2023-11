Presepi e diorami in esposizione nelle scuderie di Villa Manzoni

Presepi e diorami in mostra a Lecco, nelle scuderie e nelle cantine di Villa Manzoni. Organizzano la mostra, a partire da domenica prossima , il 3 dicembre, fino al 14 gennaio, gli Amici del presepio di Lecco in collaborazione con i curatori del Simul, Sistema museale lecchese. È la 12esima edizione, ma quest’anno è particolarmente importante: gli Amici del presepio festeggiano i 70 anni di fondazione dell’associazione, inoltre ricorre l’ottocentesimo anniversario della nascita del presepe, a Greccio, per volere di san Francesco d’Assisi. Gli anniversari vengono celebrati nelle opere esposte ed in una installazione dedicata di particolare effetto scenico. È poi presente un omaggio ad Alessandro Manzoni per le celebrazioni per i 150 anni dalla sua morte. Sempre per celebrare il Sommo il grande tradizionale presepe sul lago si sposta dai giardini del lungolago all’estero di Villa Manzoni.