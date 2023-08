Prende a calci e sassate l’auto dei carabinieri

Tutto si sarebbero aspettati i carabinieri del Radiomobile di Sondrio tranne di essere aggrediti dal ragazzo che avevano cercato di aiutare dopo averlo visto camminare a piedi a nudi lungo la Ss.38. Tutto è avvenuto in pochi attimi sotto gli occhi increduli degli automobilisti che all’alba stavano andando al lavoro, qualcuno è anche riuscito a filmare con la telecamera presente nell’auto e il video diffuso sui social è diventato rapidamente virale.

Le immagini mostrano l’energumeno assaltare a calci e pugni l’auto di servizio e poi, non contento, cercare di salire sopra il cofano. Una reazione imprevedibile e del tutto spropositata scaturita durante un semplice controllo di routine dei militari che alle 6.30 del mattino si sono fermati perché c’era un’auto ferma in mezzo alla strada accanto a un uomo a piedi scalzi. Pensando di trovarsi di fronte a un incidente i carabinieri hanno accostato e a questo punto l’uomo, in forte stato di agitazione e urlando frasi senza senso, si è scagliato contro di loro. Dopo aver provocato danni alla carrozzeria dell’auto e danneggiato i dispositivi di segnalazione d’emergenza l’uomo, che poi si è scoperto essere un trentaduenne straniero residente fuori provincia, ha scavalcato il guard rail cercando di allontanarsi lungo la massicciata della ferrovia, non prima di aver lanciato alcuni sassi ai carabinieri. Inseguito e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento è stato portato nel carcere di Sondrio.