Premio letterario promuove la Franciacorta

COLOGNE (Brescia)

Non solo convegni, una crociera e una vacanza speciale in cui sarà promossa la Franciacorta con le due bollicine e i suoi prodotti gastronomici, ma anche un premio letterario nazionale composto da tre sezioni e da tre qualificate giurie di docenti universitari e l’inedito Cenacolo Letterario a Castello Orlando – Premio Testimonianza. Questi sono gli ingredienti dell’anno culturale presentato dall’associazione Vino Veritas di Borgonato di Cazzago San Martino, presieduta da Mariuccia Ambrosini. Il Premio Nazionale Franciacorta si compone della sezione contemporanea. La giuria è presieduta dal professor Paolo Gheda. La sezione “Letteratura Italiana Contemporanea“ quest’anno si dedicherà a “Narrativa e Paesaggio“ e a presiedere la giuria sarà la professoressa Carla Borni. La sezione pedagogia si dedicherà a ricerche teoriche, storiche, didattiche ed empirico-sperimentali e il presidente di giuria sarà il professore Andrea Bobbio.

"Il premio, che ha un altissimo valore scientifico – spiega Mariuccia Ambrosini – quest’anno è dedicato a Angiolina Bresciani. Siamo lieti di contare nelle giurie nove docenti di grande calibro, che ci onorano con la loro presenza. Il premio si svolgerà il 3 settembre; ci si può iscrivere all’indirizzo mail premiofranciacorta.net. Il 2 settembre avremo un grande concerto di apertura in piazza Cavour a Rovato, alle 20.30, per la direzione del Maestro Orizio. Quest’anno abbiamo introdotto anche una grande novità: ovvero il Cenacolo Letterario a Castello Orlando – Premio Speciale Testimonianze Franciacorta. In questo caso non richiediamo candidature. Sarà l’associazione a insignire di un riconoscimento giornalisti, scrittori, registi e comunicatori bresciani e bergamaschi". Tra i primi appuntamenti vi è quello di sabato 15 in cui si parlerà di Garibaldi alla Cantina Boccadoro di Cazzago San Martino. Inizierà alle 16.30.

Milla Prandelli