Premiati i baby progettisti di giocattoli

I bambini comaschi sanno fare tante cose, anche inventare dei giocattoli come hanno dimostrato i 500 alunni delle 10 scuole del territorio che hanno partecipato alla nona edizione di "Eureka!Funziona!" organizzata da Confindustria Como nell’ambito del progetto lanciato da Federmeccanica in accordo con il Ministero dell’Istruzione. Nella giornata finale al Teatro Sociale è stato premiato il progetto vincitore "Mantide", realizzato dagli alunni e dalle alunne dell’Istituto Comprensivo statale Como Rebbio, al secondo posto ex aequo due squadre del Comprensivo Como Lago: "Lucia e Comballo", opera dei piccoli inventori della primaria di Torno, e "Alborella in Padella", della scuola di Brunate.