Prelevò denaro dal bancomat. Condannato a dieci mesi

Nel giro di 4 mesi, tra il 25 maggio e il 30 settembre del 2017, aveva prelevato oltre 6.000 euro dal conto di una donna di Tirano utilizzando indebitamente il suo bancomat. Umberto Quagelli, 54enne originario e residente a Ponte in Valtellina, è stato condannato a 10 mesi e 15 giorni di reclusione per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Dovrà anche risarcire la parte civile, ossia la proprietaria del conto corrente e del bancomat, con una somma da liquidarsi in separata sede.

Sempre sul fronte della cronaca giudiziaria, è stato condannato al pagamento di una multa di 500 euro Dave Gagliardi, 28enne sondriese, per l’accusa di porto di strumento atto ad offendere. Nel marzo del 2021 l’uomo aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico con lama lunga 8 centimetri. Con l’arma aveva poi tentato di forzare la porta di ingresso della casa della sua ex compagna, ma per l’accusa di violazione di domicilio il giudice ha deciso di non procedere per mancanza di querela da parte della donna.

M.Pu.