Prata Camportaccio, incendio in casa: tetto andato distrutto

Prata Camportaccio (Sondrio), 27 dicembre 2023 - Saranno i carabinieri della Compagnia di Chiavenna a chiarire cosa è successo ieri sera a San Cassiano, frazione di Prata Camportaccio, in Valchiavenna. Una casa non abitata, in fase di ristrutturazione in via Malaguardia, è andata a fuoco. L’intervento dei vigili del fuoco della Valchiavenna (una decina di uomini in tutto con l’autobotte) è durato dalle 20 sino alle 24. Sono andati distrutti 120 metri di tetto. Non sono stati trovati inneschi ma è probabile il dolo. Il cantiere è fermo da tempo e nella zona non piove da diversi giorni. L’abitazione si trova vicino alla ferrovia, nei pressi di uno dei collegamenti più importanti del paese.