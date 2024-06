"Posti di lavoro stabili tutto l’anno"

Arif Negrini (nella foto) e la sua squadra si ripresentano per tentare la scalata a Caspoggio. Cinque anni dopo aver perso per pochi voti il "duello" elettorale, Negrini ha deciso di ricandidarsi alla poltrona di sindaco e lo farà con la lista "Ricominciamo insieme", un mix tra candidati presenti già nel 2019 e altre new entry che daranno nuova linfa. La lotta politica sarà ancora con Danilo Bruseghini, il sindaco uscente. Arif Negrini è pronto: "È il proseguimento del percorso incominciato 5 anni fa, quando mi sono presentato con la lista Ricominciamo insieme andando vicinissimo a conquistare la maggioranza. Siamo stati in consiglio, abbiamo fatto la minoranza ma siamo rimasti un gruppo unito. La nostra civica è composta da persone che, con passione e dedizione, desiderano contribuire a un progetto volto a migliorare il volto di Caspoggio. Vogliamo essere un’amministrazione matura e plurale che guarda al futuro, intenzionata a infondere certezze, sicurezza e speranza. Il nostro logo la dice lunga sulla volontà di voler essere protagonisti all’interno dell’Unione dei Comuni della Valmalenco. Vogliamo sviluppare i temi del diritto allo studio, della cultura e turismo, lavorare per il bene dell’intera Valmalenco". E ancora: "Tra i nostri principali obiettivi c’è quello di promuovere opportunità che riportino il turismo al centro del progetto di sviluppo di Caspoggio, creando posti di lavoro stabili e duraturi nel corso di tutto l’anno. Il centro sportivo Zenith deve essere fonte di attrattività, la palestra va risistemata e vanno espresse le sue potenzialità". F.D’E.