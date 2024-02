Posti auto in centro all’ex ospedale

Una risposta all’esigenza dei residenti di disporre di posti auto nelle zone centrali di Bormio viene dall’Amministrazione comunale che, nell’ottica di risolvere una criticità più volte evidenziata, comune a molti centri abitati, da tempo aveva aperto un confronto con l’Asst Valtellina e Alto Lario, proprietaria dell’area individuata, l’esterno dell’ex ospedale, ottenendola in concessione fino alla fine del 2027. Formalizzato l’atto, il Comune ha definito un bando per l’assegnazione dei posti auto per l’anno in corso e per il 2025: una sperimentazione sulla quale si ragionerà per procedere con l’eventuale rinnovo per i due anni successivi. Si tratta di 37 posti auto scoperti che verranno assegnati ai richiedenti. La domanda, il cui modello è pubblicato sul sito internet www.comune.bormio.it, elenca una serie di requisiti.