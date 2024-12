Poste, servizio per i residenti. Ecco come spedire le proprie valigie

Nuovi servizi per la popolazione della Valtellina e della Valchiavenna. A fornire l’opportunità è Poste Italiane che consentirà di andare in vacanza liberi dal bagaglio, che potrà essere inviato dove si trascorreranno, Questo sarà consentito da Poste Delivery Web, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire le proprie valigie in Italia o all’estero da pc o smartphone, per partire più leggeri o spedire a casa gli acquisti fatti in vacanza.

"Poste Delivery Web consente di spedire in modo facile e veloce pacchi e bagagli fino a 30 chilogrammi di peso – spiecificano da Poste Italiane - È sufficiente collegarsi al sito poste.it e cliccare su Spedisci pacco online nella sezione In evidenza, è inoltre possibile creare la spedizione anche da smartphone tramite l’app Poste Italiane: basta inserire i dati della spedizione ovvero peso, dimensioni e indirizzo di mittente e destinatari) e completare l’acquisto online".

Il corriere effettuerà il ritiro a domicilio del pacco direttamente presso l’indirizzo indicato.

Milla Prandelli