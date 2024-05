Ponte sul Poschiavino. Un nuovo collegamento dopo la tangenziale

Quando la Statale 38 diverrà di competenza della Provincia, e potrebbe accadere molto presto, il ponte sul fiume Poschiavino a Tirano sarà rifatto. Parola del presidente Davide Menegola (foto), che conosce alla perfezione il problema rappresentato dall’infrastruttura al confine con Villa di Tirano. Il rifacimento del ponte è auspicato, da ormai due anni dal "Comitato per la messa in sicurezza del fiume Poschiavino", formato da un centinaio di famiglie del quartiere sud di Madonna di Tirano. In buona sostanza i residenti, che temono per la loro sicurezza, vorrebbero nuovo ponte in sostituzione dell’attuale realizzato in passato con un pilastro centrale. La conformazione dell’infrastruttura ai tempi fu pensata per fermare il passaggio di terra e ramaglie in caso di piene.

Ma i rischi superano l’utilità. Gli abitanti chiedono dunque un ponte moderno, con una unica campata. "La questione è di nostro interesse – sottolinea Menegola -, al momento non si tratta ancora di una strada provinciale erediteremo da Anas verrà per forza preso in considerazione. Faremo accertamenti e verifiche e poi, in base ai dati che risulteranno, decideremo le priorità". Mi.Pr.