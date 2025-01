Ponte per la frazione S. Pietro. Martedì la riapertura parziale

Il ponte di San Pietro riaprirà martedì ma solo per il traffico leggero. La notizia è stata accolta, ovviamente, con sollievo da tutti gli abitanti della frazione di di Samolaco tra i quali il sindaco Livio Scaramella. Chiuso dal 9 gennaio scorso, per effettuare i rilievi del caso dopo che la ditta incaricata dei lavori aveva riscontrato delle anomalie segnalandole prontamente agli enti competenti, il ponte di San Pietro riaprirà quindi tra due giorni permettendo così di ripristinare la viabilità seppure per il solo traffico leggero. "Questa misura (la parziale riapertura, ndr) - dice il sindaco Scaramella - punta a coniugare la sicurezza e le necessità di cittadini e attività dell’abitato, pur non potendo essere considerata una soluzione definitiva al problema, stante anche la limitatezza dei carichi". In un prossimo futuro si deve lavorare per risolvere la problematica. "Provincia, Regione e Comune valuteranno di concerto gli interventi da eseguire dopo gli opportuni ulteriori accertamenti e rilievi tecnici che sono già stati commissionati ed avranno luogo nelle prossime settimane. Come Amministrazione, è stata nel frattempo richiesta una modifica dei lavori relativi alla nuova variante Trivulzia per garantire una viabilità emergenziale qualora dovessero sorgere ulteriori problematiche". Nei giorni scorsi era apparso anche uno striscione di protesta. Ora il verde dalla Provincia. F.D’E.