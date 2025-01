Ponte di San Pietro, verde in vista. Ma solo per i veicoli leggeri

SAMOLACOIl ponte per la frazione San Pietro (Samolaco) potrebbe essere riaperto a breve ma solo per il traffico leggero. Terminati i controlli, dopo che la ditta esecutrice dei lavori aveva palesato delle preoccupazioni in merito alla stabilità della struttura, la Provincia di Sondrio dovrebbe dare l’ok nei prossimi giorni alla riapertura del collegamento, chiuso ormai da una decina di giorni, importantissimo per la viabilità di Samolaco e, in particolare, per gli abitanti della frazione di San Pietro che, attualmente, devono effettuare un giro più lungo per raggiungere la propria abitazione. E al mattino per raggiungere il luogo di lavoro. "Il ponte è ancora chiuso – dice il sindaco di Samolaco Livio Scaramella -, sembrerebbe che terminati i controlli ci possa essere la possibilità di riaprirlo a breve per il traffico leggero. Ma questa è una decisione che deve prendere la Provincia di Sondrio e quindi attendo e attendiamo notizie. A questo proposito ringrazio il presidente della Provincia Menegola per l’attenzione riservata a questa problematica". Il problema però resta. "Certo. Il confronto con gli altri enti, peraltro continuo e finora sempre costruttivo, dovrà proseguire per arrivare a risolvere la situazione una volta per tutte. Sulla sicurezza non si transige, dobbiamo partire da questo assunto e quindi ogni soluzione non potrà ovviamente derogare da questo fattore. È chiaro che questa eventuale riapertura sarebbe importante per chi abita in zona e tranquillizzerebbe un po’ tutti sulla stabilità del ponte, ma va trovata una soluzione definitiva". E di ipotesi ce ne sono? "Nel tavolo di confronto con Provincia e Regione saranno messe sul piatto tutte le possibili soluzioni. Sono certo che si troverà la migliore". F.D’E.