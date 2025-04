Ponte di Pasqua, tutti a tavola negli agriturismi

La variabile resta sempre la stessa anche se stavolta, va detto, le previsioni del tempo non sono state fuorvianti come talvolta in passato, con ristoratori e operatori dell’accoglienza furiosi per le "disdette da terrorismo-meteo". Eppure, se per abiti leggeri e pic nic nel verde o grigliate si dovrà ancora attendere, per gli agriturismi di Valtellina e Valchiavenna non solo questa è un’ottima Pasqua, ma anche per i prossimi, lunghi ponti primaverili il tutto esaurito è sempre più vicino. La conferma giunge da Terranostra Sondrio, l’associazione degli agriturismi promossa da Coldiretti. "Moltissime tra le nostre strutture registrano il tutto esaurito per i pranzi delle festività, e anche chi offre il servizio di alloggio ha riscontrato un’ottima richiesta, soprattutto nelle zone più caratteristiche come la Valmalenco, la Costiera dei Cech e la Valchiavenna, dove si registra anche la presenza di turisti stranieri, in particolare svizzeri e tedeschi" dichiara Angelo Cerasa, presidente provinciale di Terranostra Sondrio. Secondo un’indagine tra gli associati di Terranostra Sondrio, i giorni di pernottamento variano da due a quattro, a seconda che si tratti di chi approfitta delle feste per visitare parenti e amici o di viaggiatori in cerca di relax e natura. Se la cucina contadina, con i suoi piatti tradizionali come pizzoccheri, sciatt e bresaola, resta il punto di forza più apprezzato, a spingere la scelta verso l’agriturismo è anche il crescente interesse per il cosiddetto turismo esperienziale. Sempre più ospiti desiderano, infatti, scoprire i segreti delle produzioni tipiche, dai formaggi di alpeggio ai vini Docg come lo Sforzato e immergersi in attività come i percorsi enogastronomici, i laboratori di arte casearia e le passeggiate lungo i terrazzamenti. "L’agriturismo in Valtellina e Valchiavenna non è solo una scelta di gusto e relax, ma un’esperienza autentica che unisce tradizione, cultura e sostenibilità" rimarca il presidente di Coldiretti Sondrio Sandro Bambini. "Grazie alla nostra rete di strutture, promuoviamo il territorio, valorizziamo i prodotti locali e sosteniamo l’economia rurale, offrendo un’accoglienza genuina che racconta la vera anima di queste valli". Sara Baldini