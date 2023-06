Ponte delle parole contro il pregiudizio

Bergamo e Brescia unite per superare i preconcetti nei confronti della disabilità e della diversità in genere. Accadrà grazie all’iniziativa “Il Ponte delle Parole“. "Abbattere muri e andare oltre lo sguardo, mettendo in luce diverse forme di discriminazione e ponendo l’attenzione su coloro che di solito vengono "non visti": le persone con disabilità, le persone fragili, ma anche i familiari e le persone che se ne prendono cura – spiegano i promotori dell’iniziativa -È questo l’intento del progetto-evento "Il Ponte delle Parole": un flash-mob per celebrare la diversità". L’evento principale dell’iniziativa sarà il 17 settembre sul ponte che unisce Sarnico e Paratico alle 17.