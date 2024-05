Polizia locale sempre più tecnologica

Una Polizia locale più tecnologica, in grado di rispondere meglio alle esigenze di sicurezza del cittadino. Si amplia l’attività della Locale di Bergamo. Da qualche settimana, infatti, gli agenti del comando di via Coghetti, grazie a moderni e innovativi strumenti, sono in grado di acquisire immagini e impronte digitali e palmari alle persone nei confronti delle quali si svolge un’attività di indagine.

Un passo avanti notevole, una vera e propria rivoluzione che consente agli uomini della Polizia locale del capoluogo orobico di stare al passo con i tempi. Oltre alle impronte digitali e alla fotografia, vengono raccolti tutti gli elementi ritenuti utili all’identificazione del soggetto sottoposto ad indagine, come, ad esempio, il colore degli occhi, alcuni segni particolari, come cicatrici e tatuaggi, e l’altezza. Tutti i dati acquisiti nei rilievi vengono successivamente inoltrati agli specialisti della Polizia scientifica della questura di Bergamo, che a loro volta li inseriscono in uno speciale database ministeriale: qui vengono acquisiti tutti i rilievi, vengono accuratamente catalogati e minuziosamente confrontati con quelli già presenti nella banca dati, verificando eventuali precedenti identificazioni e rispondendo quindi con l’esatta identità della persona sottoposta ad indagine. In poco meno di 15 giorni, fanno sapere con una nota dal comando di via Coghetti, "sono già stati eseguiti quarantadue rilievi fotodattiloscopici, di cui undici per l’identificazione di soggetti extra Ue sprovvisti di documenti d’identità personale, dieci per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, otto per reati di detenzione o spaccio, due per furto aggravato, due per invasione di terreni o edifici, due per possesso di documenti risultati falsi". M.A.