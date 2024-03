Polizia intercomunale. Al volante occhio al T-red

La Polizia intercomunale di Brivio, Calco e Olgiate Molgora compie un anno. Il regalo per i cittadini sarà un T-red, la famigerata fototrappola per gli automobilisti che passano con il rosso. Verrà installato a Olgiate Molgora. In 12 mesi i sette agenti del comandante Alberto Maggioni hanno garantito la presenza a turni tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.30 e di una pattuglia sia al mattino sia al pomeriggio. Hanno inoltre effettuato 102 servizi serali e 29 festivi e allestito 376 posti di controllo. Diciotto gli incidenti stradali rilevati, 11 con feriti e uno purtroppo mortale. Le multe che hanno staccato sono state quasi 2.400, una media di 6 e mezza al giorno. Si sono poi occupati di 600 pratiche per la residenza e di oltre 300 notifiche e deleghe per attività di polizia giudiziaria, senza dimenticare le normali mansioni, come scortare i bambini all’ingresso e all’uscita dalle scuole. Si occupano di un territorio di 20 chilometri quadrati e di più di 16mila abitanti. Devono vigilare tra il resto sulla Briantea Como – Bergamo, la ex Statale 36, la SP 56, il ponte di Brivio, che sono tra le più importanti infrastrutture dell’intera provincia. L’obiettivo per il secondo anno di Polizia locale intercomunale è quello di aumentare ancora il numero di controlli. D.D.S.