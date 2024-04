Ucciso dal nipote a Poggiridenti, non ci sarà funerale per Davide Conforto

Poggiridenti, 13 aprile 2024 – Non verrà celebrato il funerale di Davide Conforto, 62 anni, ucciso dal nipote Luca Iannello, 24 anni, esattamente una settimana fa a Poggiridenti. Eseguita l’autopsia nella mattinata di ieri, la salma è stata restituita alla famiglia. Davide Conforto riposa nella casa funeraria Nesa, in via Olanda a Sondrio, (fino lunedì mattina) seguirà la cremazione ad Albosaggia.

"Un uomo di pace e dal grande cuore” lo ricordano gli amici della Sardegna sui manifesti funebri. Conforto aveva abitato nel Sassasere. Dall’isola sono arrivati in Valtellina per l’ultimo saluto il figlio Ermes con la madre.