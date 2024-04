Poggiridenti, sfondano il guard rail e finiscono ribaltati nel torrente: grave una coppia di anziani brianzoli

Grave incidente nel pomeriggio nel territorio del comune di Poggiridenti: due anziani a bordo della loro auto sono finiti nel letto del torrente Rogna. Ancora da chiarire le cause che hanno portato la vettura dei due coniugi di Lissone fuori strada. Sulla macchina un pensionato 75enne e la moglie di 73 anni. Dalle prime rilevazioni sul luogo dello schianto si può evincere che l’uomo alla guida abbia perso il controllo del veicolo, lasciando i segni di una sbandata, prima di abbattere il guard rail e piombare a testa in giu nel vicino corso d’acqua.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno dovuto operare con cesoie per liberare la coppia rimasta incastrata nell'abitacolo. I soccorsi di Areu sono stati attivati in codice rosso, quello di maggiore gravità: entrambi sono stati ricoverati nell'ospedale del capoluogo valtellinese in prognosi riservata per i traumi riportati. Non sarebbero in pericolo di vita.