Poete da tre continenti. Un grande evento celebra tre anniversari

Un evento dedicato alla poesia per festeggiare tre anniversari di altrettante associazioni della provincia: i vent’anni di A Danca Da Vida e Argonaute e la "maggiore età" di Dukorere Hamwe, che ha compiuto diciotto anni. Pur con storie diverse, operando in contesti molto distanti, il Brasile, le Alpi centrali e il Burundi, le tre realtà no profit condividono un impegno culturale comune. Nasce da queste comunanze l’evento "Poete da tre continenti" che giovedì 30 gennaio la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio ospiterà a partire dalle 17.30.