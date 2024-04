Omicidio a Poggiridenti: nipote si barrica in casa e uccide lo zio a coltellate

Poggiridenti (Sondrio) – Si barrica in casa e accoltella a morte lo zio. È successo in serata a Poggiridenti, comune di 1.800 abitanti alle porte di Sondrio. Un giovane, non ancora nota la sua identità, al culmine di una lite avrebbe afferrato un coltello avventandosi contro il familiare finendo per colpirlo a morte.

L’allarme è stato dato dalle persone presenti in casa durante la lite finita in dramma. Una volta sul posto i soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. Il magistrato di turno in Procura a Sondrio ha deciso di effettuare un sopralluogo. Il giovane è stato a lungo interrogato dai carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto.

