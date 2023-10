Tromba d’aria a Piuro: scoperchiati i tetti delle case

Sondrio, 20 ottobre 2023 - Giornata di super lavoro oggi, venerdì 20 ottobre, per i Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile in Valtellina e Valchiavenna, a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 24 ore.

Una pioggia incessante ha gonfiato a dismisura i torrenti, provocando un po' ovunque allagamenti, piccoli smottamenti e caduta di alberi pericolanti. La zona più colpita dagli eventi meteo avversi la Val Bregaglia italiana, laterale della Valchiavenna con anche una tromba d'aria che, nel pomeriggio, ha scoperchiato i tetti di decine di case, in particolare nel Comune di Piuro. Non si registrano, per fortuna, feriti, ma i danni sono stati notevoli.

Torrenti in piena anche a Morbegno e nel capoluogo Sondrio, dove per prudenza è stato chiuso anche un parco. Una famiglia è stata evacuata a Piuro.