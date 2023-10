Piuro, per salire a Savogno e Dasile l'unica via è da Bregalone

Piuro (Sondrio), 22 ottobre 2023 – Rimane impossibile salire da Borgonuovo a Savogno e Dasile attraverso i sentieri. Nella giornata di oggi sono stati compiuti dei sopralluoghi approfonditi da parte del Comune e il passaggio è interdetto da alberi abbattuti e muri crollati per la forza della tromba d’aria che ha devastato questa zona della montagna. L’unico modo per raggiungere le frazioni alte è attraverso la strada agro-silvo pastorale che da Bregalone raggiunge Savogno: il transito è gratuito a piedi, costa 10 euro al giorno in auto. Intanto in paese si prosegue con la conta dei danni che, in base alle prime stime, ammontato a 350mila euro per il patrimonio pubblico e 500mila euro per i privati, in particolare per i residenti nella zona di Borgonuovo. Hanno subito danni ingenti la palestra di Prosto, la scuola dell'infanzia che ha il tetto lesionato e tutto il parco delle Cascate dell'Acquafraggia (recinzioni, arredo, piante sradicate e sentieristica compromessa). Due delle tre tele della Capèla di Mort sono state danneggiate pesantemente. Le strade comunali interessate dalla tromba d'aria presentano buche provocate dalla caduta a terra delle piante ad alto fusto, in particolare tra Aurogo e Boate. Restano inagibili i sentieri di Savogno e Stalle dei Ronchi - Santa Croce, Cànoa e Crana/Prosto oltre alle delimitazioni di protezione di diverse strade. Il patrimonio forestale è compromesso lungo tutta la fascia che va dai 300 agli 800 metri sul versante orografico destro fino a quasi Santa Croce.