La tromba d’aria a Piuro. La conta dei danni supera il milione

Piuro, 22 ottobre 2023 – Primo, parziale bilancio in difetto dei danni a Piuro causati dalla tromba d’aria dell’altro giorno: 350mila euro al patrimonio pubblico, 500mila alle abitazioni, oltre ai danni alle aziende agricole di Borgonuovo.

"Ieri in Comune si sono presentate oltre 40 famiglie con situazioni di danneggiamento alle proprie case - spiega il sindaco Omar Iacomella che dall’inizio dell’emergenza non è stato fermo un minuto -. Sia nelle frazioni inizialmente più colpite (Borgonuovo), sia in quelle limitrofe (S. Abbondio e Prosto). Insieme ai consiglieri comunali e agli uffici, abbiamo raccolto dati, foto e una primissima quantificazione dei danni che è cospicua. Per il patrimonio comunale danni ingenti alla palestra di Prosto, alla scuola dell’infanzia (coperture), a tutto il parco delle Cascate dell’Acquafraggia (recinzioni, arredo, piante sradicate e sentieristica compromessa). Due delle tre tele della Capèla di Mort sono state danneggiate pesantemente.

Le strade comunali interessate dalla tromba d’aria presentano buche provocate dalla caduta delle piante ad alto fusto (tra Aurogo e Boate). Restano inagibili i sentieri di Savogno e Stalle dei Ronchi-S. Croce, Cànoa e Crana/Prosto oltre alle protezioni di strade. Il patrimonio forestale è compromesso lungo la fascia dai 300 agli 800 metri sul versante orografico destro fino a quasi S. Croce". Le linee elettriche sono quasi tutte ripristinate. La Giunta ha attivato l’utilizzo del fondo di riserva comunale. Restano operativi gli uffici e egli amministratori per qualsiasi necessità.