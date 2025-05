Musicoterapia. Progetto premiato con 10mila euro

È nata Valchiavenna4voice: tradizione e futuro del canto corale in un grande progetto collettivo. Musicoterapia, incisioni, concerti, quello valchiavennasco è un progetto a più voci che si sviluppa su toni diversi, quello presentato da Piuro Cultura, UT Insieme Vocale Consonante e coro Eco del Mera sul bando "Musica per tutti". Un’iniziativa che ha ottenuto un contributo di diecimila euro da Fondazione Pro Valtellina. "Valchiavenna4voice" fa leva sulla tradizione della coralità, importante sia a livello locale che nazionale, per coinvolgere in maniera trasversale tutte le fasce della popolazione, con una particolare attenzione ai giovani. Contempla la pratica del canto corale e la musicoterapia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio attraverso la divulgazione di incisioni audio, con un ambasciatore d’eccezione: Voces8, tra i migliori cori al mondo, candidato ai Grammy britannici. F.D’E.