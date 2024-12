Più spazi ai giovani e ai bambini. Così le biblioteche si rinnovano

Oltre 165mila euro per le biblioteche valtellinesi. La Provincia di Sondrio conferma il proprio impegno nella valorizzazione e nel potenziamento del sistema bibliotecario attraverso una serie di accordi con Comuni e Comunità montane. L’obiettivo è garantire un’offerta culturale sempre più qualificata e accessibile nelle biblioteche delle città mandamentali Bormio, Chiavenna, Morbegno e Tirano.

Il Comune di Bormio, con il sostegno della Provincia, si impegna a rinnovare gli spazi riservati a bambini e ragazzi. La Provincia finanzierà il progetto con un contributo fino a 37.500 euro, impegnandosi anche a garantire il supporto tecnico nella realizzazione del progetto esecutivo, affidando direttamente l’incarico a uno studio di architettura per un importo di 8.247 euro. La Provincia di Sondrio sta collaborando con il Comune di Tirano per l’allestimento di uno spazio giovani Local Hub attiguo alla biblioteca. L’intervento, che prevede un contributo fino a 53.360 euro, comprende la realizzazione di un progetto preliminare e un progetto esecutivo per il riallestimento della zona giovani, nonché l’acquisto di arredi, attrezzature, illuminazione e pannelli fonoassorbenti.

In sinergia con il Comune di Morbegno, la Provincia di Sondrio ha avviato un progetto di rinnovamento che prevede il rifacimento della porta di ingresso e il rinnovo dell’arredo del giardino della biblioteca con un contributo fino a 37.500 euro. Infine la Provincia di Sondrio, in collaborazione con la Comunità Montana della Valchiavenna, ha approvato un progetto per il rinnovamento dell’illuminazione della biblioteca con un finanziamento di 37.500 euro.

"Questi accordi – ha spiegato il presidente della Provincia, Davide Menegola – rappresentano solamente alcuni degli interventi messi in atto dalla Provincia di Sondrio per potenziare il sistema bibliotecario provinciale e garantire a tutti i cittadini un accesso sempre più ampio a risorse culturali, formative e ricreative. La Provincia, inoltre, continua a lavorare con i Comuni e le Comunità montane, assicurando che i progetti siano realizzati con la massima qualità ed efficienza".