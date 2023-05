Più sicurezza stradale Un reality show di giovani per frenare gli incidenti

di Daniele De Salvo

Un reality show, non su concorrenti più o meno famosi rinchiusi in una casa, né su vip abbandonati su un’isola deserta, ma sulla sicurezza stradale. Si intitola "Safety car" ed è girato a Lecco e provincia.

In gara ci sono sei creator e influencer locali divisi in tre coppie che si sfidano in prove sugli effetti e le conseguenze simulati della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga.

In palio c’è la sensibilizzazione dei giovani su comportamenti corretti per evitare strage del sabato sera. I contendenti sono Pasquale titolare di Evosound, un’azienda leader nella customer culture di automobili, la fotografa Arianna Canali, il content creator Il Lecchese Imbruttito, le fitgirl Erica Negri e Fitgreta e l’artista Yndres.

La conduttrice è Tay Vines, influencer nostrana da oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Gli autori del programma in quattro puntate, in onda sui social, sono i giovani del territorio che a marzo hanno partecipato ad un hackathon che si è svolto a Villa Sironi a Oggiono: è stata una gara di idee, anzi una vera e propria maratona della durata di 24 ore, durante cui 30 ragazze e ragazzi divisi in 4 squadre, accompagnati da più di oltre 20 volontari di realtà associative della zona e dagli operatori della coop Girasole, hanno proposto un loro web reality e alcuni murales, sempre sulla sicurezza stradale. Hanno vinto la sfida Simone Pelucchi, Martina Villa, Sabina Borgnetto, Vivian Arcaini, Emanuele Giudici e Silvia Nava, che si sono aggiudicati 1.500 euro e soprattutto la realizzazione della loro reality.

"Gli incidenti stradali per l’uso di alcool e droga nei giovani è una questione grave che coinvolge tutti – spiega Sabina Panzeri, sindaco di Costa Masnaga e presidente dell’Ambito territoriale di Lecco –. Il progetto è una campagna di prevenzione e sensibilizzazione pensata dai giovani per i giovani, meno istituzionale nei mezzi e linguaggi, ma sicuramente molto efficace".

Tra marzo e aprile scorsi, in appena due settimane, in provincia di Lecco due giovanissimi hanno perso la vita in incidenti: l’allenatore delle giovanili dell’Internazionale Simone Dallatorre di Sesto San Giovanni che aveva 26 anni, morto in una galleria della nuova Lecco – Ballabio, e il 17enne di Osnago Francesco Galli che si è schiantato in moto contro un albero in centro al paese.